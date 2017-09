Sebastián Rulli causa controversia por unos zapatos de cocodrilo

Sebastián Rulli no imaginó la gran controversia que provocaría en redes sociales al presumir unos zapatos de cocodrilo que le hizo la diseñadora Adriana Soto.

Y la mejor sorpresa!! Gracias @adrianasoto1 por los zapatos tan esperados y tan cómodos!! Eres una Geniaaaaa!! Estoy feliz!😬👍 #Tailormade #Zapatosalamedida #madetomeasure A post shared by Sebastian Rulli (@sebastianrulli) on Sep 6, 2017 at 8:43pm PDT

Tras el video, algunos seguidores no dudaron en expresarle su molestia al argentino, considerando que el calzado estaba hecho con piel del mencionado animal.

@lis_urriolaa: “Todo bien hasta que dijo que son de piel de cocodrilo…me acabo de dar cuenta que nadie es perfecto!”.

@carolnoeli: “Lo peor es verlo contento por esoooo. Lo admiro como actor pero por esa actitud. Ignorando el sufrimiento animal no vaaa!”.

@angiealvarezoyp: “Ay si la embarró con este vídeo feliz por tener zapatos de cocodrilo …..”.

@ gloriae_190: “Pensé que estabas a favor del maltrato animal 😞 No a vestir con pieles”.

Fueron algunos de los mensajes que hicieron al novio de Angelique Boyer regresar a la red social para aclarar el penoso malentendido.

“A raíz de los comentarios que recibí ayer en relación a los zapatos, quiero aclarar que son “imitación” cocodrilo. Fue mi error no especificarlo, pero también les comento que soy carnívoro y lo seguiré siendo. No estoy en contra de nadie que decida un estilo de vida diferente. Pero no me siento criminal por eso”, comenzó su aclaración Rulli.

Y prosiguió: “La piel de animales es utilizada generalmente una vez que su carne fue procesada para alimentarnos, de criaderos o granjas certificadas. La mayoría de los zapatos se hacen con piel vacuna. Esta se puede tratar y darle la apariencia que se desee”.

“Lo importante de estos zapatos es que son hechos en México, artesanalmente, a la medida y personalizados. Nuevamente gracias @adrianasoto1 y te felicito y admiro muchísimo por el excelente trabajo qué haces!! #shoes #tailormade #hechoenmexico . Besos a todos y que tengan muy buen día!! L@s amo”, concluyó el actor junto a una foto en la que aparece acompañado de la diseñadora y el controversial calzado.