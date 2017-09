Frida Sofía pide oraciones por la salud de su hermana menor

Les pido por favor de todo corazón ❤️ 🙏🏼 que recen por mi hermana Natasha. Es un ser lleno de luz, noble, fiel, inteligente y más que nada soñadora. Siempre ha luchado por su vida pero ahora más que nunca necesitamos de un ser más poderoso para que mi hermanita salga de este infierno que no merece. Es mi angelito y mi mejor amiga. Mi sangre y mi todo! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼✨ por favor comparte esta foto o etiqueta a quien sea solo para orar y pedirle a Dios que la sane. Te amo chata hermosa #nevergiveup #mylittlesister #mylove #mypride 🙏🏼✨🙌🏼👭❤️

