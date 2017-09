Chace Crawford recupera a su perro perdido gracias a publicistas

Cuando la publicista Emily Black Favreau y el resto de sus compañeras de trabajo se encontraron con un simpático perrito perdido a la puerta de su empresa, poco podían imaginar que se trataba de la mascota de una de las estrellas más populares de la pequeña pantalla.

Con la esperanza de encontrar a su dueño, ellas decidieron publicar varias fotografías suyas en las redes sociales y posteriormente llevarlo a un veterinario para comprobar si tenía implantado un chip de identificación.

“¡Hemos encontrado un perro! Ahora está sano y salvo en nuestra oficina, pero le encontramos corriendo por Santa Monica Blvd. Parece que estaban dándole un baño: no lleva collar y está un poco mojado. Es muy cariñoso y se comporta muy bien. Vamos a llevarlo a una clínica veterinaria a ver si tiene un chip”, explicaba Emily en una serie de tuits.

Found dog! He's safe and sound at our office now but found running down Santa Monica Blvd in WeHo near Hugo's. @WehoDaily pic.twitter.com/9d1ossVhGX

— Emily Black Favreau (@ebfavs) September 5, 2017