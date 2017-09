Ariel Winter vuelve a defender sus elecciones de vestuario

La actriz Ariel Winter (19) no solo se ha destacado en los últimos años por su aclamado papel de Alex Dunphy en la popular comedia ‘Modern Family’, sino también por haberse presentado ante los fotógrafos en más de una ocasión con ajustados y atrevidos vestidos que, además de realzar sus curvas, han acabado convirtiéndola en el centro de agrios debates sobre lo apropiado o no de tan llamativas elecciones de vestuario.

Ayer miércoles, sin ir más lejos, la joven intérprete se dejó ver por las calles de Los Ángeles luciendo unos diminutos shorts que mostraban parte de sus nalgas y que, al parecer, le resultaban muy cómodos para salir de compras por la ciudad.

Las imágenes tomadas por los paparazzi no tardaron en difundirse con rapidez por los medios digitales y, en cuanto llegaron a las redes sociales, desataron un análisis exhaustivo de los motivos que le habrían llevado a optar por un atuendo tan revelador.

Pues bien, antes de que los tuiteros más entrometidos y puritanos siguieran especulando sobre el asunto y, sobre todo, juzgándola en base a sus propios criterios estilísticos.

La estrella televisiva decidió intervenir directamente en la conversación para defender, por un lado, su decisión de vestir como le venga en gana y, en segundo lugar, para aclarar que las imágenes que de ella tomaron los paparazzi no son del todo realistas.

“De verdad os digo que que no trato de enseñar mi culo cuando me pongo shorts, el problema es que mi culo los absorbe de vez en cuando y no me doy cuenta. Es bastante extraño”, aseguró a través de su cuenta de Twitter sin disimular su hartazgo ante el sinfín de comentarios que se desprendían de dichas instantáneas.