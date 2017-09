Shaila Durcal responde a comparaciones con Rocío Durcal

Shaila Durcal contestó tajante ante los cuestionamientos sobre los posibles eventos en los que podría participar para rendir homenaje a Juan Gabriel, debido a que los temas que interpretaría son los de su fallecida madre, Rocío Durcal.

“Ya lo he hecho, siempre cantó la música de mi madre que esa la música de él y de esa manera siempre los mantenemos vivos a los dos porque la gente los extraña, pero también es importante presentarles mi música porque si no la gente quiere agarrar de ahí solamente y compararme con mi madre, y pues yo soy yo, soy otra persona y mi madre era mi madre”, explicó la cantante en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Esta declaración fue retomada para preguntarle por su posible incomodidad con respecto a las comparaciones que le puedan hacer con su mamá. “No es que me incomode, a ver porque es normal, la cara no me falla, soy igualita, y me gusta que la recuerden porque cuando fallecen luego sino después de los años (se olvidan) pues ahora la generación nueva la conoce a ella a través de mi”.

No obstante, la intérprete volvió a recalcar que cada una tiene su lugar dentro de la música. “Pero también tienen que entender que yo soy yo, tengo 38 años, soy de otra generación”.

Tal parece que el paso de los años ha hecho cambiar la opinión de la española, pues hace algún tiempo, Shaila señalaba sentirse orgullosa de las comparaciones que constantemente le hacían con Rocío. “Me sentiría rara si no me compararan con mi madre, porque hasta yo misma me doy cuenta todos los días cuando me veo en el espejo, que cada día me parezco más”.