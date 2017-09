Jacqueline Bracamontes a dieta: “gracias por decirme gorda”

Jacqueline Bracamontes admitió que tras los rumores sobre su posible nuevo embarazo es que se dio cuenta que esta pasadita de peso, motivo que la orilló a ponerse a dieta.

“Gracias por haberme dicho gorda”, respondió la conductora a los reporteros que la cuestionaron sobre la posibilidad de un reciente embarazo.

“Si lo tengo que decir, que gracias a que empezaron a decir eso le tuve que bajar a las tortas ahogadas, porque dije sí soy mamá de tres y no tengo el abdomen de acero que quisiera tener, pero no, no estoy embarazada”, explicó Bracamontes sobre su decisión de bajar de peso.

La también conductora aprovechó la oportunidad para aclarar que por ahora no está dentro de sus planes volver a convertirse en mamá.

“Estamos en pláticas Martin y yo porque les tengo que confesar que tres hijos es muchísimo, yo con mis tres hijas me estoy volviendo loca”.

Bracamontes acudió a un evento en la Ciudad de México donde lució el nuevo look que adoptó en su cabellera con chocolate intenso, tras convertirse en la nueva embajadora de una marca de tintes.