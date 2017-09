Las memorias de Anna Faris incluirán detalles sobre su matrimonio

El sorprendente anuncio de su divorcio de Chris Pratt a principios del mes de agosto no ha alterado lo más mínimo el contenido del libro de memorias que el próximo 24 de octubre publicará la actriz Anna Faris.

En él recordará detalles y anécdotas de los ocho años que duró su unión con el protagonista de ‘Guardianes de la galaxia’, con quien ha tenido a su único hijo.

Y la perspectiva de compartir con el mundo una información tan personal ha conseguido que su debut como escritora le esté resultando aún más estresante.

“Estoy muy, muy nerviosa porque me resulta intimidante. Es emocionante y…. ya te imaginas, cuando cerramos el acuerdo del libro pensé que sería una gran aventura”.

“Ahora que se acerca el momento, tengo la sensación de que siempre había logrado esconderme tras distintos personajes, y por primera vez se tratará de mí, y eso me asusta”, ha confesado la rubia intérprete en su propio podcast ‘Anna Faris Is Unqualified’ durante una conversación mantenida con su productora Sim Sarna.

Su interlocutora, que previsiblemente ha tenido ya la oportunidad de leer las memorias de la artista, ha confirmado que Anna revela mucha información desconocida hasta el momento de su vida íntima, algo muy sorprende en alguien tan privado como ella.

“Se trata tan solo de mis experiencias. Gira en torno a cómo me sentía siendo una niña callada con un aparato dental enorme, que de pronto pasó a ser una actriz en Los Ángeles… básicamente trata de cómo nunca me he sentido cómoda en mi propia piel”, ha afirmado la actriz.