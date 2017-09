Megan Fox sufre para recuperar su figura tras su tercer embarazo

Aunque de cara al exterior Megan Fox parece una especie de madre todoterreno, capaz de ocuparse de tres niños menores de cuatro años -Noah (4), Bodhi (3) y Journey (1)- mientras continúa luciendo el aspecto físico propio del sex symbol que es, la actriz insiste en que de puertas para dentro la situación es muy diferente.

Entre cambios de pañales, tomas nocturnas y pesadillas, la guapa morena afirma sin miedo a exagerar que lleva tanto tiempo como meses de vida tiene su benjamín sin pegar ojo.

“No he dormido en casi un año. No ha habido ni una sola noche en la que haya podido dormir del tirón. Aún estoy dando el pecho y el bebé se despierta todo el tiempo, y después se despiertan los otros dos y entonces me despiertan ellos a mí, y se acaban metiendo en la cama conmigo”, ha revelado en conversación con el programa ‘Extra’.