Ana de la Reguera manda mensaje a Maluma sobre imágenes en lencería

Ana de la Reguera platicó con los medios mexicanos sobre su asistencia a uno de los conciertos de Maluma en Estados Unidos, momento en que pudo conocerlo e incluso solicitaba que la subiera al escenario para darle un beso, como ya lo ha hecho el cantante con otras seguidoras durante sus presentaciones.

“¿Quién no es fan de Maluma no?, sí está guapo, lo conocí esa noche pero nada más de hola y adiós. Yo quería que me subiera, pero no me subió, subió a otra, con eso me conformaba. No quería salir con él ni nada, está muy chiquito para mí”, dijo la actriz con una gran sonrisa.