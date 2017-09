Úrsula Corberó se sincera sobre sus primeros años de fama

A sus 28 años recién cumplidos, la actriz Úrsula Corberó se ha convertido en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla española gracias a su trabajo en ‘La casa de papel’, ‘La embajada’ y la serie adolescente ‘Física o química’, su primer papel de importancia.

Ese cambió repentino, que la convirtió de la noche a la mañana en una de las jóvenes más populares de su país con apenas 19 años, no le resultó fácil de asimilar, especialmente en el plano financiero.

“Al principio la fama me hizo sentir un poco rara. No entendía muy bien lo que me pasaba. Era maravilloso tener dinero, claro. Pero me lo fundí todo. Es lo que tiene ser joven y no estar acostumbrada. Tenía un agujero en el bolsillo. Mi perdición era la moda”.