Capítulo de “Fear the walking dead” llama a reflexión

México, 4 Sep (Notimex).- El actor y cantante panameño Rubén Blades aplaudió la decisión del canal AMC de incluir un episodio filmado en español de la segunda parte de la tercera temporada de “Fear the walking dead”, pues da presencia a los latinos en Estados Unidos.

“Sé que AMC asumió esa decisión y me parece que es muy acertada, porque estamos hablando del programa ‘prime time’ en Estados Unidos y el hecho de que lo hayan producido de esta manera me parece relevante y excelente, sobre todo porque no hay antecedentes de algo así”, resaltó en entrevista con Notimex.

Hizo notar que las críticas han sido positivas y con altos niveles de audiencia (“rating”) en el país norteamericano lo cual, en su opinión, “significa que la gente está preparada para este tipo de experiencias”.

“En mi larga carrera como actor nunca había trabajado en un episodio completo o en una película en español, así que fue muy especial y extraordinario para todos los latinos que formamos parte de la producción. Más que nada porque se destaca la presencia de los latinos que hay en Estados Unidos y el aporte que le hacemos”, abundó.

El artista subrayó que “Fear the walking dead”, cuyo nuevo ciclo se estrenará el 11 de septiembre, se transmitirá a más de 120 países.

Eso “da oportunidad para reflexionar acerca de la importancia que tiene la población latinoamericana en el mundo. Si la serie ha sido apreciada por otras culturas, creo que los latinos que trabajamos en ella también podríamos ser analizados de una manera mejor”, indicó.

La nueva temporada de “Fear the walking dead”, comentó Rubén Blades, plantea una pregunta que espera sea respondida por el televidente al concluir de verla, sobre todo por la similitud de hechos que ocurren en la vida real.

“Me gustaría que la gente reflexione acerca de lo que ocurriría, en términos humanos, si se detonan todos los esquemas de autoridad, de religión y orden cívico que existen hoy en día. ¿Qué pasaría si desaparece la organización que nos mantiene con un comportamiento aceptable y no como animales?”, cuestionó.

Actualmente en Texas, Estados Unidos, ocurre un desastre natural que ha derivado en que miles de personas pierdan su casa, sus pertenencias y a sus familiares.

“Ellos no saben de dónde les va a venir la comida para seguir sobreviviendo. No tienen agua, no tienen electricidad y están sometidos a una situación completamente nueva y distinta que se plantea en el reinicio de su vida bajo condiciones muy deplorables.

”En otros lugares, como en Sudán, hay una hambruna que afecta a miles y miles de personas, hay refugiados por todos lados. Son situaciones extrañas que nos hacen pensar en un apocalipsis. Quizá no lo sentimos tan cercano porque ocurre en lugares remotos, pero eso no significa que no debamos tomarlo en cuenta y analizarlo”, expuso.

Por eso es vital que la gente tome conciencia a cómo reaccionaría ante las catástrofes, “si sacarían lo mejor de sí mismos o lo peor. Porque finalmente, ante un desplome de las estructuras que rigen nuestra vida, todos buscaríamos la manera de darle sentido a nuestra vida”.

El llamado “Poeta de la salsa” recordó que desde hace dos temporadas “Fear the walking dead” plantea a los personajes huyendo de Los Ángeles hacia México; el caso podría seguir funcionando y sorprendiendo en la medida que así lo decidan los escritores.

“Toda esa gente que busca una vida mejor o simplemente sobrevivir en Estados Unidos, dentro de un concepto racista, ahora busca trasladarse a México. Por supuesto, es una perfecta analogía con respecto a lo que está ocurriendo hoy en la frontera de Estados Unidos y México”, indicó.

En “Fear the walking dead” Rubén Blades interpreta a “Daniel Salazar”, quien vuelve para la segunda parte del tercer ciclo, con el propósito de localizar a su hija “Ofelia”, saber si está viva o no.

“Su segunda meta es analizar en dónde tienen mejores oportunidades para sobrevivir. Sin embargo, ignora los cambios que ha habido en la vida de ella y será interesante ver cómo se resuelve esta situación. El público verá mucho movimiento, mucha acción y desenlaces que no esperaban que pudieran ocurrir”, adelantó.

El hecho de participar en la serie significa un privilegio para el intérprete de los éxitos musicales “Pedro Navaja” y “Decisiones”, porque al año se producen infinidad de programas en Estados Unidos, de los cuales pocos logran acaparar la atención y de ellos solo algunos trascienden a nivel mundial.

“A diario recibo mensajes de seguidores de todo el mundo que aplauden mi trabajo y eso me llena de orgullo porque aprecian lo que hago en tantos lugares, algunos que ni siquiera he visitado”, mencionó.

En términos musicales, el panameño contó a Notimex que concluyó la grabación del disco “Rubén Blades Salsa Big Band” y ahora graba un nuevo álbum en su país natal, por lo que en los próximos días estará ensayando con su banda.

Informó que el 15 de septiembre ofrecerá un concierto en Aruba, como parte del Caribbean Sea Jazz Festival. También trabaja en la escritura de dos guiones cinematográficos, uno de ellos con el cubano Leonardo Padura.

“Estoy tratando de ver cómo balanceo mi vida porque quiero hacer muchas cosas, pero tengo poco tiempo para cumplir con todas. Además, quiero volver a México para presentarme en Veracruz, Guadalajara o el Distrito Federal antes de iniciar la cuarta temporada de la serie. En fin, espero que me alcance la vida para hacer todo”, concluyó.