Alicia Villarreal defiende a A. B. Quintanilla

Luego de las diferencias y dimes y diretes que existieron entre Alicia Villarreal y A. B. Quintanilla hace algunos años, la cantante mexicana fue cuestionada sobre su opinión por el hermano de Selena durante una entrevista brindada en el programa “De Primera Mano”.

El periodista Gustavo Adolfo Infante inquirió a Villarreal comentándole: “Te iba a preguntar por A. B. Quintanilla, pero para qué te pregunto, cada quien tiene lo que merece, ¿estás de acuerdo?, a lo que Alicia dijo: “pues sí y no, porque a veces las personas tenemos una vida difícil o de repente se nos hace complicado, pero es que algo hay que aprender””.

La cantante confesó que ha sido difícil enterarse de los problemas por los que recientemente ha pasado el ex compañero profesional de su esposo Cruz Martínez. “Es complicado porque nunca quieres ver a alguien que sufre y más si le tienes cariño o aprecio, porque lo conociste, sabes cómo es, entonces eso es difícil”.

Sorprendido por la declaración de Villarreal, el comunicador le preguntó: “¿le tienes cariño?, a lo que la intérprete contestó: “claro”.

Momento en que aprovechó para aclarar que los enfrentamientos que tuvo en el ex Kumbia Kings han quedado en el olvido. “Yo creo que nos enojamos como cualquier persona, y de repente eso tiene que acabar porque si no te haces viejito y amargado y no sé qué, a mí me dicen: ‘¡ay bonita!’, y les digo: ¡ay es que soy feliz!”, explicó Alicia.

Cabe señalar que hace algunos años la guerra entre Alicia Villarreal, Cruz Martínez y A. B. Quintanilla era más que declarada, luego de que se dijo que la cantante era señalada como la culpable de la separación del grupo que tenían Cruz y A. B.