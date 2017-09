Renata Notni desmiente boda

Renata Notni aprovechó su asistencia a un evento en la Ciudad de México para aclarar que las imágenes que compartió en redes sociales donde se mostraba casándose con su novio Andrés Rivero durante su viaje a Marruecos se trataron de una broma.

“Nos disfrazaron de musulmanes casándose literalmente, pero lo subí y bueno, de verdad hubieron personas que pensaron que sí me casé de verdad y yo decía a ver no me casé”, explicó la actriz en entrevista para el programa Todo para la Mujer.

Notni confesó que uno de los principales impedimentos para esta boda es su religión.

“Para empezar ese es un ritual musulmán, yo soy católica, dos, todo ese show se hace siete veces no una y yo lo hice una vez”.

Momento que Renata aprovechó para destacar: “no fue una boda fue una broma, pero fue una experiencia padre y pues vivir el momento en el lugar en donde estás y como ellos viven también es muy padre conocerlo”.

A pesar de las críticas y los ataques de sus fans, quienes aseguran que su novio luce mucho más maduro, Notni defiende su romance a capa y espada desde hace un año y ha demostrado mantener una relación sólida con Andrés Rivero que sólo es 10 años mayor que la actriz.