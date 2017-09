Julión Álvarez trunca la grabación de su disco con Horacio Palencia

Julión Álvarez ha recibido otra negativa luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculara con un grupo criminal del narcotráfico, pues el compositor Horacio Palencia ha rechazado grabar un disco en conjunto con el chiapaneco.

“Yo creo que ahorita está muy ocupado atendiendo esos casos legales, creo que ahorita no puede ni enfocarse en lo que tiene que ver la música más que en sus presentaciones, pero obviamente cuando se reactive claro que sí”, dijo Palencia en entrevista para el programa Hoy.

Julión ya tenía planes de grabar algunos temas del compositor en su próximo disco, pero este problema legal además de quitarle esta posibilidad.

Le ha impedido presentarse en Estados Unidos, ser coach del programa La Voz Kids, ha perdido sus cuentas en redes sociales e incluso sus temas han sido eliminados de las plataformas digitales.

Con respecto a este último punto, el oriundo de Sinaloa salió en defensa de los compositores y comentó: “desafortunadamente les dio en la torre también lo que le pasó a los compositores, porque quitaron toda su música y uno como compositor aparte de la ejecución pública de la radio también gana mucho en streaming, que son las plataformas digitales”.

“Y al momento de que no existe su música, trimestralmente ya no ganas nada, entonces pobres de los compositores que también les grabaron muchas canciones, pero ojalá que se arregle”.

Tras hacer esta revelación, Horacio confesó sentirse afortunado de no haber sido perjudicado por el problema que atraviesa Álvarez. “Afortunadamente no, no me afectó, pero si le pasara eso a la Banda MS o La Arrolladora me dieran en la torre, esperemos en Dios que no pase nada de eso”, finalizó.