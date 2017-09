Cuauhtémoc Blanco desea contar su vida en una bioserie

Debido al auge que han tenido las bioseries, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco es quien levanta la mano y destapa sus intenciones de contar su vida en la pantalla chica.

Durante su asistencia a las instalaciones de Teatro en Corto en la Ciudad de México, el ahora alcalde de Cuernavaca confesó que existen algunas televisoras interesadas en realizar este trabajo.

“Me hicieron una propuesta hace tres o cuatro años de contar mi vida para una serie. Fue primero Televisa, pero también lo han hecho otras televisoras de Estados Unidos y la verdad si estaría padre inspirar a otras personas el cómo llegas a destacar”, contó.

Posteriormente, Blanco recordó el difícil camino que tuvo que recorrer para llegar a ser uno de los deportistas más famosos de México.

“Recuerdo cómo iba con los zapatos rotos a jugar, con molestias en los tobillos. Eso me gustaría contar, el cómo llegue y sufrí, cómo vendía cosas piratas en Tepito para poder vivir. Es una historia que a final puede ser contada al público, porque es una motivación para que la gente salga adelante”, detalló.

Sin embargo, el ex jugador tendría un solo pero para realizar este proyecto. “Mi vida privada no, de eso no me gustaría hablar”, subrayó.

Posteriormente, Cuauhtémoc fue cuestionado por el debut de su hija Bárbara como actriz dentro de la obra de teatro Secuestro Etspress.

“Estuvo muy padre muy bien, fue una obra muy cortita, pero estuvo bien. La verdad tiene que trabajar un poco más, pero la veo muy bien”.

El ex deportista recordó su paso en el mundo de la actuación, y señaló que aunque es difícil, tiene toda la confianza en que su hija pueda destacar en esta profesión.

“El trabajo de actuación no es nada fácil, tienes que aprender muchas cosas, siempre lo he dicho: ‘es una disciplina estudiar actuación’, sé que lo puede lograr porque ella tiene ese espíritu y carácter para salir adelante”, finalizó.