Alicia Vikander y Michael Fassbender podrían casarse en Ibiza

La pareja formada por los actores Michael Fassbender (40) y Alicia Vikander (28) se habría propuesto dar un paso más en la sólida relación que les une desde el año 2014.

Hasta el punto de que ambos estarían ya inmersos en los preparativos de una discreta boda que, como apuntan fuentes de su círculo más íntimo, podría celebrarse el próximo mes de octubre en la isla de Ibiza ante un grupo muy selecto y reducido de invitados.

“Michael y Alicia están haciendo todo lo posible para mantener en el más absoluto secreto los detalles de su fiesta. No se sabe a ciencia cierta, pero lo más probable es que sea Michael quien se encargue de todos los gastos, que incluirán la reserva de un complejo hotelero de cinco estrellas”.

“Los asistentes ya han sido informados de que deben llegar a la isla en una fecha determinada, y que serán recogidos por un vehículo que les llevará a su destino”, asegura un informante al diario The Sun.

Teniendo en cuenta que la oscarizada intérprete estará muy ocupada a partir de marzo de 2018, cuando se estrenará en cines la nueva adaptación cinematográfica de ‘Tomb Raider’, resulta comprensible que la pareja quiera aprovechar al máximo las semanas libres de las que disfrutan a día de hoy, especialmente en lo que a cultivar su envidiable romance se refiere.

“El momento no podría ser más apropiado. Michael está dispuesto a gastar lo que sea para que la fiesta se convierta en el evento social más importante del año”, explica el mismo confidente.

Aunque de momento ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente sobre tan impactantes rumores.

Hace solo unas semanas Alicia se expresaba sin ningún tipo de reparo sobre su deseo de debutar en la maternidad tan pronto como esté mentalmente preparada y su calendario de trabajo se lo permita.

“Siempre he querido tener hijos, nunca he estado embarazada pero me gustaría formar mi propia familia algún día. Sé que sería la mejor experiencia del mundo, y me entusiasma tanto las expectativas que me formo al respecto como la certeza de que será un nuevo capítulo en mi vida, un cambio radical de un día para otro”, se sinceraba en conversación con la revista Elle.