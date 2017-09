Dave Grohl aboga por erradicar el ‘estigma’ de enfermedades mentales

El vocalista y líder de la banda de rock Foo Fighters, Dave Grohl, ha vivido en sus propias carnes el profundo dolor que se desprende de haber perdido a varios amigos por culpa de la depresión y otros muchos trastornos psicológicos.

Como el cantante Kurt Cobain -cantante de Nirvana- en los años 90 y, de forma más reciente, los músicos Chris Cornell (Soundgarden) y Chester Bennington (Linkin Park).

Eso explica que el intérprete haya querido alzar la voz una vez más para denunciar la escasa atención que, desde ciertos sectores de la sociedad y los poderes públicos, se le sigue prestando a todos aquellos factores que juegan un papel decisivo en la salud mental.

Lo que a su juicio solo sirve para perpetuar un “estigma” que lleva a muchas personas a ocultar sus problemas en lugar de buscar ayuda para resolverlos.

“En lo que respecta a gente como Chris Cornell o Chester, sabes, estamos hablando de la depresión, que no deja de ser una grave enfermedad a la que mucha gente tiene que enfrentarse en su día a día. Ahora mismo solo puedo pensar en sus familias, en sus compañeros de banda, la frustración que deben de sentir”.

“Para llegar a tomar una decisión como la de suicidarte, me imagino que has tenido que pasar por un camino muy largo y doloroso”, ha reflexionado en una entrevista a la emisora The Rock FM, antes de hacer hincapié en la importancia de que aquellos que la padecen se expresen sin restricciones.

“Creo que la salud mental y la depresión son asuntos muy serios a los que no se les ha dado la relevancia que se merecen. Sigue existiendo un estigma asociado a ellas y eso me parece muy desafortunado, ya que contribuye al aislamiento. Tenemos que cuidar los unos de los otros, porque muchas veces solos no podemos. La vida es muy dura y no es fácil”, aseguró en la misma conversación.

Aunque ya han pasado casi dos meses desde la repentina pérdida de los dos artistas, Dave asegura que todavía se encuentra en estado de “shock” al no haber asimilado aún que sus voces se hayan visto silenciadas de la noche a la mañana por culpa de tan cruel patología.

“Recuerdo especialmente a Chris porque, no sé, solo puedo decir que era una persona maravillosa, uno de los tipos más dulce y con más talento que he conocido. Tenía tanto que ofrecer al mundo de la música, que todavía sigo en estado de shock ante el hecho de que ya no esté con nosotros”, se sinceró.