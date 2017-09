Russell Crowe invito a su banda a el compositor de One Direction

Al margen de su carrera en el cine, el oscarizado actor Russell Crowe también es miembro de una banda de música llamada Inside Garden Party a la que ahora también pertenece el reputado compositor Carl Falk.

Conocido por escribir temas musicales para ídolos juveniles como Demi Lovato, Ariana Grande, Ellie Goulding o One Direction, que han conseguido algunos de sus grandes éxitos -‘What Makes You Beautiful’, ‘One Thing’, ‘Live While We’re Young’ o ‘Kiss You’- gracias a él.

Aunque en un principio Falk no formaba parte de la alineación original del grupo, el intérprete y él congeniaron enseguida cuando coincidieron en una fiesta de Los Ángeles.

“Le puse una de nuestras canciones, la escuchó y me dijo: ‘Yo podría mejorarla’. Nos entendimos muy bien”.

“No fue hasta que estuvimos trabajando juntos en el estudio de grabación que tengo en mi granja de Australia cuando me contó su historia acerca de One Direction. Conectamos únicamente porque le gustaron un par de las canciones que había escrito. Es un tipo maravilloso, ¡sabe tocar 23 instrumentos!”, ha relato el actor a The I Paper.

Eventualmente, Russell decidió invitar a su nuevo amigo a unirse a él y al resto de componentes de la banda: Alan Doyle, Samantha Barks y Scott Grimes.

“En un momento dado le pregunté si quería estar en el grupo, y me respondió: ‘Vaya, hacía mucho que nadie me pedía que estuviera en su grupo, me encantaría'”, ha explicado.

Los próximos planes de la estrella de cine pasan por salir de gira con Inside Garden Party para compartir con todos sus fans la música tan especial que han creado, una perspectiva que no le pone nervioso en lo más mínimo ya que donde más cómodo se siente es sobre un escenario.

“Me resultó muy extraño cuando me hice famoso y la gente de pronto empezó a decirme que no debería seguir haciendo música porque, ahora que era conocido, no debería tratar de serlo aún más. Pero la cuestión es que llevo formando parte de bandas desde los 14 años, y crecí en el teatro musical, ese es mi hábitat natural”, ha apuntado.