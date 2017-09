Enrique Guzmán grabó dueto con Juan Gabriel

Para celebrar 60 años de carrera artística, Enrique Guzmán realizará un disco de duetos producido por Gustavo Farías, quien trabajó con Juan Gabriel en sus últimos proyectos discográficos.

“Te puedo decir que con Farías voy a hacer por ejemplo, un dueto con Luis Miguel”, dijo el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” en entrevista para Ventaneando.

Al ser cuestionado sobre las negociaciones con “El Sol”, Enrique explicó: “Ya se le mandó una invitación, pero pues va y viene, no me ha contestado, yo supongo que sí, estamos medio emparentados de alguna manera, porque yo tengo una sobrina nieta que es hija de él. Así que por el lado del parentesco tienes que aceptar mi querido Luis Miguel”, sentenció.

Tras dar a conocer esta información, Guzmán reveló que incluso Juan Gabriel pudo participar en este proyecto antes de morirse. “Tengo una canción que se llama “Uno de tantos”, que cuesta mucho trabajo cantar. Me mueve mucho y cuesta mucho trabajo cantarla, es una canción muy difícil de cantar (…), y Juan Gabriel escogió esa canción, le dije: ‘cala mucho la canción’, y me dijo: ‘sí, yo sé pero no se preocupe’, y me hizo la canción, ya la tengo lista. Esta canción me la puso en mi mano Juan Gabriel antes de morirse”.

Además de estas dos estrellas de talla mundial, Don Enrique está considerando grabar otro de sus famosos temas con Alejandro Fernández o Cristian Castro, aunque explicó que se inclina más por el hijo de Vero Castro.

El cantante venezolano también confirmó que cantará junto a Thalía el tema “Te seguiré”, con Alejandra Guzmán grabará “La Plaga” y con Shalia Durcal “Acompáñame”. Emmanuel, Mijares, Yuri, Joaquín Sabina, Angélica María, Miguel Ríos y Carlos Santana son otros de los famosos que acompañarán a Enrique Guzmán en este trabajo de duetos.

Por lo pronto, Don Enrique se encuentra alistando los últimos detalles de su próxima presentación en el Coloso de Reforma, donde celebrará 60 años de carrera este 31 de octubre.