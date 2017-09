Vanesa Lorenzo lleva a los mares su pasión por el yoga

Además de ser modelo, diseñadora, icono de la vida saludable y madre de las dos hijas del futbolista Carles Puyol -María y Manuela-, Vanesa Lorenzo se ha destacado especialmente en los últimos años por la flexibilidad y la maestría que exhibe cada vez que se anima a practicar yoga, uno de sus ejercicios predilectos a la hora de trabajar su fibrosa y esbelta silueta.

Gracias al sinfín de publicaciones que al respecto comparte en su perfil de Instagram, la catalana ha logrado persuadir a muchos de sus seguidores para que sigan sus pasos en este arte milenario y, de alguna forma, se ha convertido en una especie de profesora virtual que no para de proponerles retos cada vez más difíciles.

De hecho, el último de ellos consiste nada menos que en ejecutar complejas posturas a bordo de una tabla de surf, como revela la última foto que ha colgado en su perfil.

“Gracias por pasarme este fotón de mi primer día probando el #paddleyoga. Si quieres ver cómo me las arreglo sobre la tabla, no te pierdas las tomas falsas en mi Stories”, ha escrito junto a una foto que no deja lugar a dudas sobre su sentido del equilibrio y a la que ha añadido el hashtag #El Yoga es un estilo de vida.

Aunque ha dejado bien claro que el yoga le apasiona hasta el punto de ocupar ya un lugar privilegiado en su día a día, lo cierto es que las grandes prioridades de Vanesa en esta etapa tan prolífica de su vida siguen girando en torno a su familia y al sólido matrimonio que le mantiene unida al mítico exjugador del FC Barcelona.

Tanto es así, que además de dedicar la mayor parte de su tiempo a la crianza y educación de sus dos pequeñas, la modelo ya está estudiando junto a su marido la posibilidad de incorporar un tercer miembro a su prole para presumir así de familia numerosa.

“La idea de tener un tercer bebé se plantea en casa y surgen pensamientos, sentimientos y un debate que todavía no nos ha llevado a ninguna conclusión. Me vuelco en cuidar mi salud para envejecer mejor y mi fertilidad derrocha juventud (o al menos eso me dicen los análisis), pero sé que si deseo un tercer hijo no puedo dormirme en los laureles ya que no me encuentro en mis 20”, se sinceraba en una entrada reciente de su blog personal.