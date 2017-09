Gwyneth Paltrow arremete contra los detractores de su portal

Al margen de los niveles de rentabilidad que le ha venido brindando su portal de consejos de vida saludable ‘Goop’, a través del que recomienda toda clase de tratamientos alternativos y productos que no están precisamente al alcance de todos los bolsillos, la actriz Gwyneth Paltrow ha tenido que soportar a lo largo de todos estos años que numerosos internautas y medios se lancen sistemáticamente en tromba contra ella para criticar sus recomendaciones.

Ya sean por su carácter elitista o por los perjuicios que ocasionarían algunas de ellas, como le ocurrió el pasado mes de mayo cuando un ginecólogo alertó públicamente de los supuestos peligros de su humidificador vaginal.

Eso explica que la intérprete haya explotado ahora contra sus detractores durante una entrevista a podcast ‘Girlboss’, acusando a muchos de ellos de haber tratado de desprestigiarla injustamente con el único objetivo de generar polémicas innecesarias o de hundir su reputación.

“Ha habido un par de días en los últimos tres meses en los que me he dicho: ‘J*der, esto es tremendamente injusto y espero que los que tanto me critican se tomen al menos la molestia de leer el artículo completo, o de documentarse antes de indignarse por todo”, confesó profundamente molesta.