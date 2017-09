Eva González agradece muestras de cariño tras confirmar embarazo

Después de varias semanas de rumores, Eva González y Cayetano Rivera confirmaron lo que todos daban ya por hecho: que estaban esperando su primer hijo juntos. Aunque les habría gustado poder disfrutar un poco más de tiempo en privado de una etapa tan especial, el aluvión de mensajes de cariño y obsequios que han recibido desde entonces ha compensando en gran parte esa pequeña decepción.

“Qué alegría ver la casa llena de flores!!! Estoy deslumbrada con tantas muestras de cariño, no sé cómo agradecerlas, de verdad. No puedo dejar de pensar en lo afortunado que es este bebé, que incluso antes de nacer ya tiene a tanta gente buena alrededor deseándole lo mejor”.

“Gracias a todos por vuestros comentarios, vuestros buenos deseos y vuestro cariño. Cuando sea mayor pienso contarle todo esto. Mil gracias de corazón (sic)”, ha declarado emocionada la futura mamá en su cuenta de Instagram junto a una imagen de uno de los muchos ramos de flores que le han enviado estos días.

Como no podía ser de otra manera, sus familiares y seres queridos han sido de los primeros en darle la enhorabuena a la guapa pareja por la buena noticia.

El siempre extrovertido Kiko Rivera le envió un divertido mensaje a su hermano Cayetano -hijo del torero Francisco Rivera y su primera esposa, la también desaparecida Carmina Ordóñez- asegurándole: “¡Lo mismo sale guapo o guapa mi futuro sobri! Enhorabuena bbrouuu (sic). Os quiero mucho, Cayetano y Eva”, mientras que su otro hermano Cayetano no dudó en expresar públicamente su emoción tras enterarse de que el torero por fin iba a cumplir su sueño de ser padre.

Pero una de las felicitaciones más especiales ha sido sin duda la que les envió la joven Lucía Romero, a quien él adoptó tras casarse con su primera esposa, Blanca Romero, en 2001.

La aspirante a modelo, que ya tiene un hermanito de cuatro años por parte de madre, ya había confesado en ocasiones anteriores que le gustaría dar la bienvenida otro bebé en la familia, un sueño que por fin se ha cumplido.

“Estas dos personas me van a dar otro hermanito, no sabéis lo feliz que me hacéis”, les aseguraba Lucía a través de su Instagram junto a una foto de los dos.