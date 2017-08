Michelle Renaud desea representar a México en USA

A casi seis meses de convertirse en mamá, la actriz Michelle Renaud no ocultó su interés por dar nuevos pasos en su carrera profesional, los cuales incluirían el poder incursionar en Hollywood.

“Siempre lo he dicho, me encantaría representar a México en Estados Unidos, me encantaría poder demostrar que tengo talento para hacerlo, y bueno ya el futuro lo dirá”, dijo la mexicana de 28 años en entrevista para el programa Sale el Sol.