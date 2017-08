María León responde a Aleks Syntek sobre el reggaetón

La cantante María León sigue enfocada en el lanzamiento de su disco como solista, mismo en el que probará suerte en el género urbano y reggaetón, situación que ha desatado los rumores sobre un posible dueto con el colombiano Maluma.

“Estuve trabajando con Arias, que es uno de los primeros productores de Maluma, en este proyecto que estoy haciendo como solista, sin embargo no hay planes, somos amigos pero no hay planes de hacer un dueto, ojalá”, dijo la cantante durante un evento en la Ciudad de México.

Al hablar de reggaetón, los reporteros aprovecharon para preguntarle a María por las declaraciones que recientemente hizo Aleks Syntek, al asegurar que este género viene de los simios.

“Yo creo que cada quien tiene una opinión personal de la música, me parece que es muy respetable, pero creo que también tenemos que respetar las modas que vienen, es como si yo quisiera ponerme pantalones acampanados toda la vida, así pasa, es moda, y no creo que sea así (como lo dice Aleks)”, contestó.

Por otra parte, la ex vocalista de Playa Limbo aclaró los dichos que afirmaban se encontraba en planes de boda con el actor Gabriel Navarro.

“No, nuestro compromiso siempre ha sido formal, no sé si un papel cambie la formalidad en una relación o no, si hay más amor cuando firmas algo o menos amor, no creo en esas cosas, lo que sí creo es que tenemos unos caminos paralelos hermosos donde él está haciendo su carrera como actor y nos apoyamos mutuamente, yo creo ese es el secreto de nuestra relación, llevamos cuatro años”, finalizó.