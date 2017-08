Twitter festeja a Justin Bieber con emoji personalizado

México, 31 Ago (Notimex).- Twitter dio a conocer que con el hashtag #100MBeliebers, los fans de Justin Bieber pueden activar el emoji personalizado del artista para celebrar que es la segunda persona en llegar a los 100 millones de seguidores.

La red social señaló que buscó datos divertidos del artista, desde que se unió a Twitter hasta hoy, y la palabra “Believer” ha sido la más twitteda con 84 millones de veces.

Destacó que el artista también utilizó esta plataforma para enviar las letras de ‘Cold Water’ a los aficionados, con lo que los seguidores que tuitearon con el hashtag #ColdWater2Days comenzaron a recibir versos antes de que el single se estrenara.

Refirió que las canciones con más tuits en la red son Boyfriend, Baby, Sorry, What Do You Mean y Love Yourself.

Asimismo, comentó que a través de la red social Justin se ha involucrado con sus fans de manera divertida y creativa desde que se unió en 2009.

“Resaltó que el cantante y fan de Twitter ha utilizado la plataforma para dar a conocer las letras de su canción “What Do You Mean” enviando líneas de la canción a 49 de sus fans vía DMs”.

Bieber también ha pedido deseos en la red social, los cuales se hicieron realidad, como protagonizar su primer comercial de Súper Bowl en 2017, después de que tuiteara que quería un comercial del Súper Bowl en 2015

Otro deseo hecho realidad fue el de ganar un Grammy y el 2016 el tuit con más retuits fue el de su agradecimiento a sus fans por hacer su sueño una realidad.

Cuando cumplió 21 años, Justin Bieber tuiteó y fue uno de los tweets de artistas con más RT de 2015.