Hailey Baldwin dice que las redes sociales le hacen ‘insegura’

La modelo Hailey Baldwin ya es plenamente consciente, a sus 20 años, de que las redes sociales suponen un arma de doble filo para aquellas celebridades que dependen de ellas para afianzar su imagen pública, después de haber experimentado en primera persona -además de las posibilidades que ofrecen para promocionar su trabajo- las terribles consecuencias que se desprenden de ellas al servir de altavoz a todos aquellos que solo buscan herir y ofender a los demás.

“En mi caso, las redes sociales han contribuido a hacer de mí una persona mucho más insegura, ya que cuando recibes comentarios sobre tu aspecto físico, diciéndote que no eres guapa o que no eres lo suficientemente buena, te ocurre a gran escala y de forma continua”.

“Básicamente, han servido para darles más poder a los ‘bullies’ y para hacerles más influyentes. Al final acabas pensando en las cosas que te dicen y te preguntas si estás en lo cierto”, asegura la sobrina del actor Alec Baldwin a la revista Fashion.

Al margen del papel que puedan jugar los internautas más crueles que pululan por la esfera virtual a la hora de minar su autoestima, la propia Hailey reconoce también que la timidez y la falta de confianza en sus posibilidades de abrirse camino en el mundo de la moda siempre han formado parte de su carácter, dos factores que tampoco le ayudan a asimilar del todo su nueva condición de figura pública.

“Hace un año, jamás me hubiera imaginado que me dedicaría a lo que estoy haciendo ahora [en referencia a su trayectoria en las pasarelas], y todavía me resulta algo muy intimidante. Siempre he sido tímida y un poco patosa, y si me conocierais bien, os daríais cuenta enseguida que soy una chica bastante torpe. Ahora pienso que es algo divertido, pero lo cierto es que nunca he sido la clase de mujer que piensa que es guapa y que actúa en consecuencia”, se sincera en la misma entrevista.