Scott Disick pone en alquiler su mansión de Los Ángeles

El controvertido Scott Disick ha sacado al mercado su propiedad en la exclusiva zona de Hidden Hills, en Los Ángeles, con la esperanza de alquilarla por un precio de 60.000 dólares al mes, aunque lo idóneo para él sería llegar a un acuerdo que ofreciera opción a compra.

Consciente de que algunos de los fans de ‘Keeping Up with the Kardashians’ podrían sentir la tentación de ir a echar un vistazo en persona al interior de uno de los escenarios en que se ha rodado el popular reality, Scott ha insistido en que se realice un estricto proceso de selección antes de mostrar a nadie la vivienda.

La propiedad, que adquirió en 2015 por 6 millones de dólares, cuenta con siete habitaciones, una piscina y se ofrece completamente amueblada.

Por el momento, se desconoce si esta decisión inmobiliaria de Scott es tan solo el primer paso en una hipotética mudanza que le llevaría a abandonar Los Ángeles ahora que su relación sentimental con Kourtney Kardashian -madre de sus tres hijos- ha llegado a su fin y ella parece haber pasado página definitivamente junto al joven modelo Younes Bendjima. Según los rumores, el empresario no soportaría ver a su antigua pareja junto a su nuevo amor, razón por la cual habría dejado de seguirla en las redes sociales y, quién sabe, incluso podría estar planteándose poner tierra de por medio mudándose a otra ciudad.