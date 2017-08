Pedro Pascal ya no pasa desapercibido en ningún lugar

Primero su papel secundario en ‘Juego de tronos’ y más tarde la serie de Netflix sobre el narcotraficante Pablo Escobar, ‘Narcos’, otorgaron a Pedro Pascal una fama internacional que él ya no se esperaba una vez pasados los 40.

“Mi vida cambió. He tenido la oportunidad de viajar y ver el mundo. Da igual donde vaya, siempre va a haber alguien que sea fan de ‘Narcos’ o que me reconozca como el tipo de ‘Juego de tronos'”, explica el intérprete chileno en una entrevista a Entertainment Tonight.

Ahora el intérprete no puede pasar desapercibido en ningún lugar, algo a lo que le costó un tiempo acostumbrarse.

“Una vez estaba buceando y había una persona que no paraba de mirarme. Recuerdo que me puse muy nervioso porque pensaba que a lo mejor había un tiburón cerca o que pasaba algo raro… Al final se me acercó y, sin decirme nada o presentarse, sacó una cámara GoPro y nos sacó una foto. Solo dijo: ‘¡Gracias!’, en español. Me di cuenta de que me habían reconocido incluso flotando en el mar”.

La gran diferencia entre el actor y otras estrellas de la pantalla que han conocido la misma popularidad fulgurante de la noche a la mañana es que él experimentó todo esa locura con un grado de madurez que le permitió apreciar cada momento sin perder en ningún momento el norte.

“Llevaba soñando con lo mismo desde que era un niño. Y finalmente me di cuenta de que el verdadero sueño era verme en un trailer, mientras suena de fondo una banda sonora perfectamente sincronizada con el momento. Porque todo eso es el resultado de un trabajo muy, muy duro. Y llegar a este punto siendo más viejo es divertido, porque al final te acaba doliendo todo el cuerpo”, bromeó.