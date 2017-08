Luis Fonsi: ‘No hay nada como estar sobre un escenario’

Después de pasar varios años a la sombra y alejado de la primera línea de la música comercial, el cantante Luis Fonsi renació de sus cenizas la pasada primavera con el lanzamiento de ‘Despacito’, la canción que, además de pulverizar todos los récords en lo que a la escena latina se refiere, ha conseguido en tiempo récord conquistar mercados tan duros y competitivos como el estadounidense y el europeo, afianzando al mismo tiempo la presencia del reguetón fuera de Hispanoamérica.

Aunque la gran acogida que ha tenido la canción, especialmente entre las nuevas generaciones, se refleja principalmente en las discotecas, radios y plataformas digitales de todo el mundo.

Lo cierto es que el intérprete portorriqueño sigue mostrándose a día de hoy mucho más clásico y tradicional en lo que a la forma de transmitir sus temas se refiere, como ha dejado patente en sus redes sociales al proclamar su amor por los escenarios y por la música en directo.

“¡Mi cara de felicidad! Nada como estar sobre un escenario. Amo lo que hago y les doy las gracias por permitirme hacerlo noche tras noche. Not taking one bit of this for granted [no doy por sentado nada de lo que me ocurre]”, ha escrito en su perfil de Instagram junto a una imagen que le retrata con una amplia sonrisa en medio de uno de sus últimos conciertos.