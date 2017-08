Colton Haynes critica la homofobia de Hollywood

Desde que el actor Colton Haynes hizo pública su homosexualidad el año pasado, ha descubierto un nuevo lado muy oscuro de la industria interpretativa que no ha dudado en denunciar a través de su cuenta de Twitter, acusando a productores y directores de tratar a los artistas gays de una forma diferente.

“Hollywood está muy jodido. Se presta demasiado atención a la vida personal de los demás y nada al talento que puedes aportar. Gracias a Dios por personas como Ryan Murphy, Greg Berlanti, & Jeff Davis. Ellos creen que a los actores gays les define mucho más que sus vidas personales”, ha afirmado en uno de varios tuits compartidos en su perfil de Twitter.

“Me decepciona mucho que Hollywood no comprenda que interpretar un personaje no tiene nada que ver con tu vida personal”, ha apuntado para concluir.

Tras sincerarse acerca de su orientación sexual, el guapo artista -que actualmente está comprometido con un florista muy popular entre las celebridades- se enfrentó a una complicada etapa personal que, sin embargo, no afectó al plano profesional, ya que comenzaron a llegarle más ofertas de trabajo que nunca.

“Puedo decir sinceramente que lleva un tiempo sentirse lo suficientemente cómodo como para salir del armario… tienes que hacerlo a tu ritmo, pero cuando yo lo hice cambió mi vida para mejor. Me abrió muchas puertas y ya no sentía que hubiese un gran tabú. Sabía que había todo un sistema de apoyo que estaría ahí para mí. Me siento orgulloso de poder decir que soy gay y que eso no ha cambiado lo que amo hacer”, aseguraba en un encuentro con sus fans.