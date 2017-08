Eric Stonestreet, ha encontrado de nuevo el amor

Aunque para los telespectadores de medio mundo siempre será el adorable Cameron Tucker de ‘Modern Family’, la otra mitad del matrimonio que forma con el personaje de Mitchell Pritchett, lo cierto es que en la vida real el actor Eric Stonestreet ha protagonizado llamativos romances con mujeres tan atractivas como Katherine Tokarz -una de las estrellas más populares en el Broadway actual- e incluso se le ha vinculado sentimentalmente con celebridades de la talla de Charlize Theron.

Sin embargo, la última novedad en la vida sentimental del afamado intérprete se circunscribe a otro ámbito completamente alejado del mundo del espectáculo, ya que desde el pasado mes de junio -como informa la revista Us Weekly- el artista mantendría una bonita relación con la enfermera pediátrica Lindsay Schweitzer, a la que conoció durante un acto benéfico celebrado el pasado junio en la ciudad de Kansas.

“Lindsay era una de las organizadoras del evento y ese fin de semana se encargaba de coordinar todas las tareas para recaudar fondos, mientras que Eric era una de las celebridades invitadas para dar visibilidad a la causa”, explica al citado medio una fuente cercana a la persona que podría haber conquistado el corazón del artista.

Teniendo en cuenta el celo con el que Eric Stonestreet siempre ha protegido su ámbito más íntimo, resulta poco probable que el astro de la televisión vaya a pronunciarse en los próximos días sobre estos rumores, especialmente ahora que ha retomado la grabación de los nuevos capítulos de ‘Modern Family’ junto al resto del elenco.

No obstante, cuando los medios especulaban sobre la posibilidad de que hubiera enamorado nada menos que a la carismática Charlize Theron, Eric no tardó en recurrir a su agudo sentido del humor para negar las especulaciones y, de paso, para implicar a la también oscarizada Halle Berry en el divertido montaje.

“Me gustaría que la gente dejara de difundir mentiras de este tipo, ya que Charlize Theron y yo no estamos saliendo juntos. Además, todo esto ha provocado que Halle Berry se haya puesto celosa. No sabéis la mirada asesina que me ha dirigido esta mañana cuando se ha enterado de los rumores”, bromeaba en conversación con ‘Entertainment Tonight’.