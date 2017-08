¿Qué es lo que le gusta de L.A. a Miguel Ángel Silvestre?

Hace ya tres años más o menos que Miguel Ángel Silvestre puso rumbo a Los Ángeles para sumergirse en el papel que le consagraría a nivel internacional de la mano de la serie de Netflix ‘Sense 8’.

Aunque la producción de las hermanas Wachowski ya ha sido cancelada -queda por estrenar una película que cerrará la historia-, el español sigue encadenando proyectos como la tercera temporada de ‘Narcos’ que le han hecho instalarse al otro lado del Atlántica para continuar su fulgurante carrera.

Al margen de que allí sea donde ha vuelto a encontrar el amor junto a Albania Sagarra, una guapa actriz que ya ha presentado oficialmente a través de su Instagram, la ciudad que se ha convertido en su hogar reúne una serie de cualidades que le han conquistado, incluido el ofrecerle la oportunidad de desarrollar su otra gran pasión al margen de la actuación: el surf.

“Lo primero de todo, soy muy feliz aquí debido a mis sueños. Esta es la ciudad de la industria del cine y de la televisión, donde puedo conocer a otra gente que comparte mi misma pasión. Lo que me gusta de Estados Unidos y Los Ángeles en particular es que aquí las ideas se convierten en una realidad”, explica el guapo intérprete en una entrevista a la revista The Hedonist.

“Aparte de eso, ¡me encanta el surf! Yo diría que la naturaleza es donde más feliz soy. Al haber crecido en el Mediterráneo, siempre me había preguntado cómo sería vivir en un sitio en el que pudiera surfear siempre que quisiera con unas olas maravillosas”.

“Aunque eche de menos a mi familia en España, aquí puedo surfear y hacer tantas audiciones como quieras para seguir persiguiendo mis sueños”.

Por otra parte, al actor de ‘Velvet’ no le ha costado tanto adaptarse a una nueva cultura e idioma como a otros de sus compatriotas y compañeros de profesión, en gran medida debido al camino que abrieron otros antes que él, algo de lo que es muy consciente y por lo que siente inmensamente agradecido.

“Creo que todos somos conscientes de lo privilegiados que somos por poder trabajar en un país extranjero que nos brinda tantas oportunidad. Además, gracias a artistas españoles maravillosos como Pedro Almodóvar, Federico García Lorca, Rafael Nadal, Pau Gassol, Antonio Banderas, Pablo Picasso, Penélope Cruz, y otros muchos, cada vez que llamas aquí a una puerta, la gente te da la bienvenida. Como inmigrante, esa es una sensación maravillosa”.

“Cuando eres nuevo en un país y te sientes vulnerable a ratos, es increíble contar con el tipo de recibimiento y aceptación que nos dan aquí”, asegura saliéndose un poco de la línea general que critica el encasillamiento al que deben enfrentarse los actores hispanos en la meca del cine.