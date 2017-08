Tras críticas, Aura Cristina Geithner admite estar subida de peso

Aura Cristina Geithner no se deja afectar por las críticas sobre su peso, luego de que una revista publicara fotos que evidenciaban sus kilitos de más.

“Yo creo que sí hubo mala intención, o sea no quiero decir, a lo mejor sí es cierto, tengo una tallita arriba, es verdad, pero tú sabes que una fotografía hace todo, o sea de 20 fotos tú eliges 2 o 3 y depende la intención, tú ves si le quieres sacar a relucir lo positivo o lo negativo”, dijo la actriz en entrevista para el programa Sale el Sol.

“Yo pienso que bueno, se agarraron de un par de fotos, para hacer polémica y lo lograron”, agregó con una gran sonrisa.

Sobre la reacción que tuvo al ver las imágenes, la colombiana explicó: “la verdad sí me molesté, porque es como cuando haces una sesión de fotografías, y de 20 eliges las 3 peores, entonces como que dices: ‘¡uy!, no hubo buena fe”.

A pesar de esta situación, la también modelo no descarta la posibilidad volver a mostrarse sexy y atrevida en otro medio. “Soy tan humana y tan mujer como cualquiera, y tengo mis momentos y mis tiempos, a veces si luzco perfecta como una muñeca pero a veces no, es la verdad, a veces si me gusta relajarme, me encanta comer, me encanta disfrutar”.

Por el momento, Geithner ya inició grabaciones en la telenovela ‘La hija prodiga’, de TV Azteca, donde personificará a Isabel, esposa de Rogelio, papel que desempeñará el actor Alejandro Camacho.