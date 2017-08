Danilo Carrera se rehúsa a confirmar si está casado

Danilo Carrera rompe el silencio y habla sobre su supuesta boda con Ángela Rincón, pareja sentimental del actor ecuatoriano desde hace varios años.

“Te voy a decir cómo son las cosas, primero sacan eso, que yo lo escondo, después al día siguiente saca una nota en la que dice que yo di consejos para tener una pareja feliz, una relación feliz, entonces, sacan cualquier cosa”, dijo en primera instancia el actor en entrevista para el programa Hoy.

Pero al llegar a la pregunta directa sobre su posible boda, Carrera dijo: “yo no lo voy a desmentir, ni tampoco lo voy a confirmar, porque me encanta que no sepan nada de mí, ustedes no saben quién soy, tengo muchas cosas que no conocen. Mis hermanos, mi familia, lo que pongo en Instagram, pero hasta ahí, a mí me encanta, entonces lo voy a mantener en misterio el tiempo que yo quiera”.

Danilo Carrera y Ángela Rincón sostienen un romance desde hace más de 4 años, que inició cuando trabajaron en la serie juvenil Grachi en 2012, y a pesar de la distancia que viven debido a lo agitado de su profesión, los actores se las ingenian para reunirse en sus tiempos libres y seguir fortaleciendo su relación.

Así que mientras el estado civil del actor sigue siendo una incógnita, Danilo prefiere enfocarse en su preparación para el reality Bailando por un sueño, que iniciará transmisiones en un par de semanas por Las Estrellas.