Reese Witherspoon teme que su hija sufra al abandonar el nido

La actriz Reese Witherspoon (41) y su hija Ava (17) no solo comparten un evidente parecido físico sino también un estrecho vínculo que, en ocasiones, se asemeja más al que une a dos mejores amigas que al que define las relaciones paterno-filiales.

Por ello, la oscarizada intérprete está convencida de que, al margen de la gran madurez que ya exhibe en la recta final de la adolescencia, a la joven le resultará “muy duro” abandonar el nido familiar el año que viene para emprender por sí sola lo que por otro lado será una apasionante etapa universitaria.

“Ella es mi mejor amiga y solemos hacerlo casi todo juntas, por eso creo que va a ser muy duro para ella irse de casa. Pero al menos tengo el consuelo de que todavía queda un año por delante”, ha revelado la artista en conversación con ‘Entertainment Tonight’.

Más allá de la buena química que siempre han exhibido juntas, Reese es consciente de que prácticamente todas las madres del mundo tienen que afrontar en algún momento de sus vidas la difícil experiencia de ver cómo sus vástagos abandonan el nido, un punto de inflexión para las dos partes del que, en su caso, ya sabe que le generará toda clase de sentimientos encontrados.

“Yo ya voy anticipando lo que nos espera, y alterno los momentos en que soy presa de las lágrimas con otros en los que me centro en lo orgullosa que me siento de ella y de la mujer en que se ha convertido. Me parece algo extraño, por otro lado, no me puedo creer que pronto vaya a cumplir 18 años”.

“Ava es genial, siento que hemos crecido al mismo tiempo y que hemos conseguido grandes cosas juntas”, se ha sincerado en la misma entrevista la también madre de Deacon (13) -también fruto de su extinto matrimonio con Ryan Phillippe- y Tennessee (4), al que tiene junto a su actual esposo Jim Toth.