La última polémica de Sara Carbonero en Instagram

Como cualquier otra celebridad con una fuerte presencia en la esfera virtual, Sara Carbonero ya está más que acostumbrada a que hasta la publicación en un principio más inofensiva de las que comparte en su perfil de Instagram acabe generando una fuerte polémica.

Eso mismo ha vuelto a suceder ahora después de que este martes la periodista compartiera una fotografía de uno de los rincones más especiales de su casa de Oporto, la habitación de su primogénito Martín, en una de cuyas paredes había colgado varias cabezas de animales de peluche, incluida dos de un elefante, el favorito de su pequeño.

La intención de la mujer de Iker Casillas, una apasionada de la moda y la decoración, era sin duda servir de inspiración acerca de cómo alegrar una habitación infantil, pero así no fue como lo interpretaron algunos de sus seguidores.

En ocasiones veo animales. #animalessoloanimalesynadamás #Martínrules #Porto #slowlife #home #elelefantedeabajotengoquecolgarlobien A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) on Aug 29, 2017 at 4:45am PDT

En la sección de comentarios de la imagen, que Sara acompañó del mensaje “En ocasiones veo animales”, no tardó en generarse un intenso debate acerca de lo macabro o no de colgar cabezas de peluches en una pared emulando a los tradicionales trofeos de caza.

Muchos apuntaban que se trataba de una ocurrencia de mal gusto y algo inquietante, mientras que otros lo comparaban con otra costumbre tan inocente como la de adornar las camas de los niños con animales de trapo.

En su línea habitual, la periodista no ha querido pronunciarse acerca del tema para evitar añadir más leña al fuego, centrándose en su lugar en la vuelta al trabajo ahora que se acerca el final de la temporada estival.

En ese sentido, Sara ya adelantaba hace unos días a través de su blog personal para al revista ELLE -que volvió a retomar tras una larga inactividad- que estaba ultimando los detalles de un proyecto que, claramente, la tiene muy ilusionada.

“En todo este tiempo no he parado de escribir. He escrito más que nunca, por la mañana, por la tarde, por la noche y sobre todo de madrugada. No lo he hecho en el blog, pero pronto sabréis de lo que os hablo”, aseguraba misteriosa, aunque muchos no han tardado en apuntar a que podría estar a punto de publicar su primer libro.