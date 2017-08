Taylor Swift regala flores a los bailarines de su nuevo videoclip

Si por algo se caracteriza la cantante Taylor Swift es por el secretismo con el que maneja todo lo relacionado con su nueva música para evitar posibles filtraciones, evitando por ejemplo utilizar el correo electrónico o los servicio de almacenamiento de archivos en línea para compartirla con su equipo.

Y el rodaje y posterior estreno del videoclip de su nuevo sencillo, ‘Look What You Made Me Do’, no ha sido una excepción.

Actualmente la intérprete debe de estar muy ocupada celebrando el éxito del vídeo, que ya ha roto todos los records en YouTube convirtiéndose en el más visto en su primer día en la plataforma con 31 millones de visitas, desplazando así a un segundo lugar a Adele, que consiguió 27 millones de visionados en sus primeras 24 horas.

Sin embargo, no se ha olvidado de darle las gracias a todos aquellos que le ayudaron a mantener el misterio en torno a su videoclip que ha contribuido en gran parte a su éxito.

Uno de los bailarines que trabajó con ella en el mismo ha revelado a través de su cuenta de Instagram el bonito ramo de flores blancas que ha recibido de parte de la artista, junto a una nota en la que se puede leer: “Gracias por guardar nuestro secreto. Me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho juntos y espero que tú también. Os envío mi amor y gratitud. Taylor”.

El esperado vídeo se rodó el pasado mes de mayo rodeado de las mayores medidas de seguridad, quizás para mantener la sorpresa en torno a las indirectas que manda a sus críticos y rivales, como ha confesado otro de los bailarines, Todrick Hall, quien ni siquiera pudo contarle a su familia que estaba participando en el proyecto.