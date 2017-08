El recuerdo de Michael Jackson insufla ‘optimismo’ a sus familiares

Además de contar con un lugar privilegiado en la historia de la música y, seguir erigiéndose a día de hoy como el auténtico rey del pop, el cantante Michael Jackson no ha dejado de jugar también un papel esencial en lo que al bienestar y estabilidad de su familia se refiere a pesar de que han pasado ocho años desde su trágica muerte.

Tanto es así, que solo unos días después de celebrarse la fecha en que hubiera cumplido 59 años de vida, su hermano Tito ha querido rendirle un nuevo homenaje que, en esta ocasión, ensalza la capacidad que todavía tiene el artista de mantener unidos a los suyos y de transmitirles el mismo optimismo que este exhibía en vida.

“A Michael le echamos muchísimo de menos y la familia al completo sigue acusando demasiado su ausencia. Por eso su cumpleaños es un día tan especial para nosotros. Michael era una persona única a la que nunca podríamos olvidar”.

Era especial, creativo, y su corazón era todo amor y honradez. Son su ejemplo y su personalidad los que nos motivan a día de hoy para seguir adelante y para afrontar la vida con optimismo”, explicó Tito a la agencia Bang Showbiz en un reciente encuentro en Londres.

El hermano mayor del malogrado artista no ha sido el único miembro del clan Jackson que quiso dedicarle, con motivo de su pasado cumpleaños, conmovedoras declaraciones de amor y admiración con las que reivindicar su legado ante la opinión pública. De hecho, la hija mediana del astro de la música, la aspirante a actriz Paris Jackson, echaba mano de sus redes sociales hace unos días para dejar patente una vez más que, al margen de su talento artístico, era la calidad humana de Michael lo que le ha convertido en su principal modelo a seguir.

“Los mejores deseos de cumpleaños para el amor de mi vida, para la persona que me enseñó lo que de verdad era la pasión, la que me inculcó los mejores fundamentos morales para encarar la vida y también la que me enseñó a soñar. Jamás amaré a alguien como te amé a ti. Siempre estarás conmigo y yo contigo. Gracias por la magia que nos proporcionaste, te querré siempre”, reza la entrañable carta que publicaba Paris en su perfil de Instagram.