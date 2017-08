Aleks Syntek afirma: “el reguetón viene de los simios”

Aleks Syntek estalló contra el reguetón durante una entrevista realizada por Adela Micha para Saga Live, donde el mexicano promocionaba su disco Trasatlántico y no pudo ocultar su aversión hacia este ritmo y no querer ser como Maluma, uno de los máximos exponentes de este género musical.

“Y no en mala onda, pero es que la verdad el reguetón me tiene hasta la madre, o sea ya no puedo más”, dijo Syntek ante los primeros cuestionamientos de la conductora sobre el tema.

El músico de 47 años aprovechó la oportunidad para cuestionar: “¿Por qué el mismo ritmito todos?, ¿por qué la misma letra?, ¿por qué las mismas misoginias y vulgaridades? Ya estoy hasta la madre de oír lo mismo. ¿Qué? ¿Todos los días desayunan bolillo con nata?, o sea hay que variarle”.

Y además, no dudó en cuestionar a famosos como Franco de Vita, que han optado por incursionar en el género urbano.

“Lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reguetón, porque las disqueras no sé si los obliguen o les da miedo, el otro día vi a Franco de Vita, que es uno de mis súper ídolos, me encanta lo que hace, y ya cantando reguetón con Nicky Jam o no sé quién, dije: ‘¿de veras?, o sea a lo mejor se le antojó, pero yo no le entro”.

El yucateco descartó realizar un tema en este estilo, afirmando que de plano si se viera excluido de la música preferiría dedicarse al jazz o la música clásica, antes de pensar en el género urbano.

Finalmente, el cantante mexicano subrayó “el reguetón viene de los simios, ojo”, a lo que Micha completó: “basta con verlos bailar”.

Aquí el video completo: