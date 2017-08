Giovanni Medina amenaza a José Manuel Figueroa

Giovanni Medina, padre del segundo hijo de Ninel Conde, empleó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje subliminal a José Manuel Figueroa tras la pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather.

“Decepcionante… mejor la que le voy a poner yo al de la verruga asquerosa…”, escribió el empresario en redes sociales.

Cabe señalar que días antes Medina describió a Figueroa de la misma forma, luego de que el cantante bromeara con hacerle una prueba de ADN al hijo que el empresario procreó con Ninel, argumentando que era muy parecido a él.

Tras su mensaje en redes sociales, diversos periodistas pidieron a Giovanni que fuera más específico y aclarara a quién se refería con “al de la verruga asquerosa”, situación por la que fue agregado a un chat de diversos periodistas donde comentó:

“La realidad es que yo soy un hombre de razones, yo soy un hombre de Dios pero hay límites, manso pero no menso, entonces pues sí me gustaría saber si ese valor que tiene ese personaje para golpear mujeres lo usa igual con un hombre, tal vez si me pongo falda le entra el valor”.