Yuridia intimida a Pepe Aguilar en escenario

La cantante Yuridia grabó este fin de semana su próxima producción discográfica de corte Primera Fila titulada “Desierto” en los foros de Azteca Novelas, donde demostró su gran habilidad en el escenario, pues la mayoría de sus temas los grabó a la primera.

No obstante, los problemas comenzaron a la hora de grabar los duetos de este disco, en donde la sonorense tuvo que repetir por varias ocasiones las canciones que interpretó junto a Pepe Aguilar y Malú.



De acuerdo a una publicación, la ex académica tuvo que grabar 4 veces la canción “Respóndeme tú” junto al mexicano, quien bromeó con lo sucedido y dijo: “Vamos de nuevo, este no fue el Pepe Aguilar”.

Trascendió que el cantante de música regional mexicana aprovechó el momento y comprometió a la intérprete para producirle un disco con mariachi en un futuro próximo.

La difícil situación también se vivió con Malú, con quien Yuridia repitió 3 veces el tema “Te equivocaste” debido a que la española no se aprendió por completo la canción y se observaba insegura, de acuerdo al mismo medio.



Pero el momento más complicado fue casi al terminar este proyecto, pues la cantante Audri Nix, otra invitada en este disco, fue abucheada por el público que no pasó por alto que en dos ocasiones se equivocara con la letra de la canción que grabó con la ex académica.

Tras estos inconvenientes, se espera que este material discográfico que contendrá 17 temas y se grabó sobre un escenario decorado con una casa en el desierto que rememora sus raíces, Sonora y Arizona, sea dado a conocer el próximo mes de diciembre.