Julión Álvarez triste por la cancelación de sus cuentas en redes sociales

Julión Álvarez no ocultó la tristeza que le produjo la cancelación de sus cuentas en redes sociales y su salida del reality “La Voz Kids” luego de ser involucrado en una red de lavado de dinero.

“A ratito duele, a ratito cala, van 12 millones de seguidores en Facebook, 2.4 millones en Instagram y luego ya no tener la posibilidad de brindar conocimiento al púbico que nos sigue, del trabajo al que nos dedicamos”, dijo el cantante antes de salir a su presentación en San Luis Potosí.

Álvarez confesó que en sus primeras declaraciones ante la prensa tras darse a conocer su problema legal, no imaginaba cuánto le afectaría este señalamiento por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“La visión de la magnitud es diferente, yo sinceramente desconocía muchas cosas, pero sigo con la misma tranquilidad, sigo con la misma seguridad de lo que yo he sido, de cómo he hecho mis cosas, el paso a paso que he dado, y me siento muy bien”, explicó.

Asimismo, el intérprete de “Te hubieras ido antes” reveló que su familia está muy preocupada por su situación legal. “Yo he tratado de ser muy positivo desde que salió la nota. (A mi) papá y mamá los noté muy preocupados y yo creo que es lo que más me pesa”.

Por otra parte, Julión no quiso aclarar la manera en que está recibiendo el pago por sus presentaciones luego de informarse que se congelaron sus cuentas bancarias. “Hay estrategias que se manejan. Te repito, ahorita estoy a lo que me dicen. (…) Gracias a Dios nos están dando la oportunidad de cumplir los compromisos, no quedar mal”.

Finalmente, el llamado “Rey de la Taquilla” agradeció el cariño incondicional del público, quien sigue abarrotando sus presentaciones luego de que se revelara su supuesto vínculo con el narcotráfico.