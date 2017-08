Elizabeth Olsen se deshace en halagos hacia sus hermanas

Aunque contar con un apellido tan famoso como el suyo no siempre le ha beneficiado en su carrera profesional, la actriz Elizabeth Olsen nunca ha evitado hablar de sus famosísimas hermanas, las gemelas Mary-Kate y Ashley, para huir de su alargada sombra.

Es más, cuando se le da la oportunidad, no duda en deshacerse en halagos hacia las dos diseñadoras para alabar cómo han logrado convertir su interés por la moda en un imperio formado por las marcas de lujo The Row y Elizabeth and James y otras más económicas como Olsenboye y StyleMint.

“Sencillamente creo que son dos mujeres brillantes. Su planteamiento es: ‘Me gusta esto, me gusta este mundo. Me gusta el arte, la arquitectura, la fotografía y la moda’, y han logrado convertir todo eso en una compañía”, asegura la intérprete de 28 años en una entrevista al suplemento ES.

A lo largo de toda su vida, Elizabeth ha sido testigo desde un discreto segundo plano de cómo sus hermanas mayores pasaban de ser unas actrices infantiles más a un fenómeno global siendo aún dos adolescentes que, más tarde, supieron reinventarse al llegar a la vida adulta, por lo que a día de hoy sigue prestando mucha atención a cómo se manejan en el terreno laboral para seguir aprendiendo de su ejemplo.

“Voy a visitarlas a la oficina y acudo a algunas de sus reuniones si estoy en la ciudad. Siempre están hablando de bordados y botones, y también me han enseñado mucho sobre arte”, reconoce.

Pese a que las gemelas se retiraron hace años del mundo del entretenimiento, siguen siendo el principal referente de Elizabeth a la hora de lidiar con la fama internacional que ha adquirido gracias a la franquicia ‘Los vengadores’.

“Ellas fueron las que me dijeron que, aunque piense que nadie va a leer lo que he dicho en un artículo, siempre pueden usar mis declaraciones más tarde para cualquier otra cosa. Todo forma parte de cómo esperas que los demás te vean, y cómo te encasillen a ti y a tu trabajo. Por ejemplo, ellas son muy poco dadas a hablar, son famosas por ello”, aseguraba en otra entrevista reciente a Modern Luxury.