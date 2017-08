A Gemma Arterton le obligaron a ir al gimnasio durante rodaje

La actriz vivió una de las experiencias más humillantes de su vida y de su carrera rodando una película en Marruecos, cuando los productores llamaron a un entrenador de emergencia para que no subiera de peso

Que la industria del cine está obsesionada con el aspecto físico de sus actrices, y que muchas de ellas se someten -o las someten- a verdaderos suplicios para estar a la altura de unos estándares de belleza irreales, no es ningún secreto.

Más de una estrella se ha pronunciado acerca de este controvertido tema, aunque pocas han dado tantos detalles sobre el lado más sórdido de Hollywood como ha hecho ahora Gemma Arterton.

La británica, conocida para el gran público por su breve papel de chica Bond en ‘Quantum of Solace’, tiene a sus espaldas un respetable currículum tanto en el teatro como en la pequeña pantalla en su país natal, pero nunca ha terminado de establecerse en la meca del cine, quizás debido a las malas experiencias que ha tenido cuando ha participado en alguna de sus grandes producciones.

“Hubo una película que hice, para la que fuimos a rodar a Marruecos. Llevábamos allí un par de semanas y, de repente, dijeron literalmente: ‘Necesitamos un entrenador personal’. Y trajeron a alguien en avión, de la noche a la mañana, alguien que dejó todo de lado para dedicarse a estar conmigo todo el tiempo y entrenarme. Ya sabes, no puedes evitar pensar: ‘¿Tan malo es como para considerarlo una emergencia?’. A ver, es como si tuvieran al entrenador en marcación rápida, para decir: ‘Que venga aquí ahora mismo’. En aquel momento fue algo traumático”, ha recordado la intérprete en una entrevista al podcast ‘The Guilty Feminist’.

La humillación para la intérprete no acabó ahí, ya que en varias ocasiones la obligaron a grabar sus sesiones de entrenamiento para asegurarse de que no se saltaba ninguna.

“Me medían y llamaban al entrenador a cualquier hora, a las nueve de la noche, y le preguntaban si estaba en el gimnasio, y si no estaba allí, le preguntaban por qué. Y entonces me llevaban a entrenar y me grababan, y así sabían que había estado en el gimnasio”, ha asegurado.

Las terribles anécdotas que Gemma ha relatado sobre dicho rodaje no acaban ahí. En otra ocasión, uno de los productores se atrevió a criticar su elección de comida dando a entender que debía cuidar más su línea.

“Un día fui a coger algo para comer entre horas, porque en el set tenían siempre aperitivos, y elegí unos melocotones, ¡melocotones secos, por favor! Y un hombre se me acercó, un productor obeso y enorme, y me espetó: ‘Espero de verdad que no te vayas a comer eso'”, ha asegurado aún sin ser capaz de asimilar realmente lo que le ocurrió.