Matt LeBlanc está listo para jubilarse

No es ningún secreto que, después del éxito de la serie ‘Friends’, que en su momento le convirtió a él y al resto de sus compañeros de reparto en los actores mejor pagados de la televisión, Matt LeBlanc no tiene ninguna necesidad de seguir trabajando.

Lo que resulta algo más sorprendente es que a sus 50 años recién cumplidos el pasado mes de julio ya esté pensando en jubilarse y dedicarse a hacer -literalmente- nada, en lugar de buscar el siguiente proyecto con que volver a la pequeña pantalla.

“Me encantaría, la verdad. Me gustaría retirarme más pronto que tarde, porque creo que me encantaría no tener que hacer nada. De hecho, eso es justamente lo que me gustaría hacer: nada. ¡Nada de nada! Cero responsabilidades”, confesó emocionado a su paso por el programa ‘Conan’.

La perspectiva de aburrirse a los pocos días de despejar su agenda laboral no es algo que preocupe al intérprete, ya que para él sería toda una novedad poder organizar su jornada en función de su estado de ánimo y no de una serie de compromisos -apariciones televisivas, sesiones de fotos o entrevistas- tan tediosos como ineludibles.

“En un día cualquiera, podría dormir todo lo que quisiera, o levantarme pronto si me diera la gana. La clave es que no tendría que ir a ningún sitio, y no habría nadie recordándome que tengo que hacer algo. A lo mejor iría al gimnasio, o no. Podría tomarme nueve tazas de café, o ninguna. Después podría levantarme e ir a conducir un rato mi excavadora, o podría comprarme otra. ¡Podría hacer carreras!”, añadió Matt, quien curiosamente posee una excavadora para ‘aplastar cosas’ cuando necesita relajarse.

Para ser justos, el actor ya ha expresado en ocasiones anteriores su intención de abandonar el mundo de la interpretación pasados los cincuenta, para lo que ya habría empezado a prepararse y a hacer planes con el objetivo de asegurarse una jubilación confortable.