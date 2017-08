Kylie Jenner reafirma sus planes de huir a una granja

Puede que la benjamina del mediático clan Kardashian haya pasado la mayor parte de su vida frente a las cámaras del reality familiar y bajo el escrutinio de la opinión pública, pero sus planes de futuro no pasan por abrazar esa rutina como algo permanentemente.

De hecho, ahora ha vuelto a pronunciarse una vez más sobre su idea de retirarse en un futuro no muy lejano a una granja en la que formar una familia y escapar de los paparazzi y del resto del mundo.

“Quiero comprar una propiedad lo suficientemente grande. Para mí, ese sería el mejor escenario posible: tener caballos, y un jardín y una granja. No sé si realmente huiría a un sitio como Baréin [el archipiélago del golfo pérsico en que se refugió Michael Jackson en 2005], pero estaría dispuesta a hacer algo así. Sería agradable poder llevar una existencia normal para variar”, reconoce la estrella televisiva en una entrevista a V Magazine.

A pesar de su deseo de recuperar el anonimato, la joven empresaria ha contratado los servicios de un cámara que -al margen del equipo de ‘Keeping Up with the Kardashians’- documenta cada uno de sus movimientos sin saber muy bien con qué objetivo.

“Tengo un tipo que me sigue a todas partes, sí. Solo que nunca le he enseñado ese material a nadie. Quizás algún día lo haga”, reflexiona Kylie, quien curiosamente también reconoce que no contar con un solo momento de soledad o privacidad ha estado a punto de hacerle perder la cordura en el pasado.

“Cuando me hice el tatuaje que reza ‘Sanity’ [Cordura] a los 18 años, sentía que iba a volverme loca. Iba a hacerlo. Es algo que creí firmemente durante un tiempo. Me gusta la palabra ‘cordura’, para recordarme que no debo perderla en medio de todo esto. Muchas de las celebridades que crecen de cara al público lo pasan muy mal. Yo no quería acabar así”, admite.