Judi Dench se considera demasiado mayor para casarse

Tras el fallecimiento de su marido Michael Williams en 2001, la veterana actriz Judi Dench ha vuelto a encontrar el amor junto a un hombre completamente ajeno a la industria interpretativa, David Mills, con quien mantiene una relación desde hace seis años.

Sin embargo, la estabilidad sentimental de la que disfruta no ha conseguido que la oscarizada artista se plantee siquiera la posibilidad de volver a pasar por el altar a sus 82 años al considerar que es demasiado mayor para volverse a casar.

“A ver, él no va a proponerme matrimonio. No, no, no, no, no. Vamos a controlar nuestras emociones y a comportarnos como personas de nuestra edad, por favor”, ha declarado la intérprete en una entrevista a la revista Good Housekeeping.

La señora Dench ni siquiera se siente cómoda hablando de David como su novio o pareja, así que aún está buscando el término adecuado para referirse a él en público.

“Ahora mismo tengo un muy buen amigo. No sé qué palabra utilizar, porque no me gusta la palabra ‘compañero’ o ‘pareja’. Son términos que tienen que ver con el baile. Son palabras horribles. Mejor… ¿amigo? No. ¿Novio? Tampoco. ¿[Mi] hombre? ¿Esa valdría?”, reflexiona.

La falta de palabras adecuadas para definir su estado sentimental no significa que la veterana actriz no esté emocionada de poder compartir su tiempo con él.

“Una noche muy calurosa de verano, fuimos a nadar y después nos tomamos un vaso de champán en el jardín. Y pensé: ‘Esto es maravilloso’. Pero puede que si yo fuese una persona romántica no me habría emocionado tanto. Tengo tendencia a entusiasmarme con pequeñas cosas. Me encanta reír, así que el sentido del humor es lo más atractivo para mí, es esencial”.

Uno de los pocos arrepentimientos de la estrella de cine, madre de una sola hija fruto de su matrimonio con el fallecido Michael, es no haber formado un familia más numerosa cuando tuvo la oportunidad.

“Desearía haber tenido más niños. Había planeado tener seis, porque te proporcionan muchas alegrías. Finty y yo estamos muy unidas”, confiesa.