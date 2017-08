Pitbull: quién le ha visto y quién le ve

A día de hoy es imposible separar al cantante Pitbull de esa cuidada imagen pública que él mismo ha construido con mucho trabajo y esfuerzo, convirtiendo sus trajes a medida y sus gafas de sol en su sello de identidad.

Sin embargo, todos tenemos un pasado, incluido el antiguo rapero, aunque en su caso en lugar de tratar de ocultarlo, ha preferido ser él quien lo haga público para deleite de todos sus seguidores.

Utilizando el popular hashtag ‘Throwback Thursday’, que las celebridades usan para ponerse nostálgicas en Instagram echando la vista atrás, Pitbull ha rescatado una fotografía de sus años de juventud con la que ha querido dejar claro que, por mucho que haya cambiado por fuera, en el fondo sigue siendo el mismo joven de Miami muy orgulloso de sus raíces.

Lil chico back in the day. Still Miami style 305 till I die #TBT A post shared by Pitbull (@pitbull) on Aug 24, 2017 at 1:44pm PDT

“Un chico de mis tiempos. Pero aún conservo el estilo Miami 305 hasta el final”, escribió la estrella de la música haciendo referencia al código postal del área de la ciudad donde creció, para acompañar un retrato suyo en el que lo que más llama la atención -al margen de su camisa hawaiana- es sin duda la frondosa cabellera oscura que luce.

Y es que, al poco de saltar a la fama cantando el ya mítico estribillo “esa hevita está tan linda, está tan rica, tiene tremendo cu*o”, Pitbull se deshizo de sus trenzitas y de las camisetas extra anchas para abrazar un look más pulcro en el que destacaba su brillante cráneo pelado.

Aunque la gran parte de sus admiradores han asumido que su no-peinado es una manera de esconder un problema de alopecia, él revelaba de forma sorprendente hace tiempo que en realidad se rapa el pelo por decisión propia y por pura comodidad.

“Sí, tengo pelo. Lo que sucede es que es más fácil afeitarse la cabeza y tener un aspecto pulcro. No soy calvo, pero así puedo estar elegante sin depender de nadie para que me corte el pelo. La verdad, no sé qué tipo de pelo tengo, es una buena pregunta… ¡No me lo he visto desde hace unos cuantos años! Decidí raparme en… no sé, ¿2006 o 2007?”, aseguraba en una entrevista en el programa ‘The Howard Stern Show’ de la emisora Sirius XM.