La aún esposa de Cristian Castro rompe el silencio

Carol Victoria Urban, aún esposa de Cristian Castro, rompió el silencio tras ser captada en México durante su llegada a un evento donde fue reconocida por su trayectoria artística y cultural, y respondió a los comentarios del cantante sobre su rompimiento sentimental y matrimonial.

“No he escuchado la verdad, porque yo vivo en Italia y no me he enterado de nada pero pues qué te digo, él es un personaje público, entonces se lo dejo todo a él, lo que tenga que declarar”, dijo Carol en entrevista para el Programa “El Gordo y La Flaca”.

Sobre su estado de ánimo después de la separación, la violinista expresó: “Muy contenta, el estado me esta galardonando, imagínate como me siento, muy contenta”.



Al respecto de una posible reconciliación con el hijo de Vero Castro y sobre la supuesta continuación de los planes de boda, Carol Victoria comentó: “no, no, ya estamos separados”.

“Yo te respeto muchísimo pero no soy parte de este medio, en serio discúlpame, pero yo estoy aquí por otro motivo, un motivo personal. Por favor discúlpame, te lo juro que yo no soy parte de este medio. (…) No es el momento para hablar estas cosas y no estoy tampoco para dar un punto de vista, fue una cosa muy personal, un divorcio, (…) te pido por favor que lo respetes, Cristian es el que debe, si quiere, contestar, hacer algo públicamente, no soy yo”, finalizó sonriendo.

Cristian Castro y Carol Victoria Urban se separaron en plena luna de miel a tan sólo 28 días de haber contraído nupcias en México, luego de que el cantante revelara que la violinista le fue infiel.