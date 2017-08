Giovanni Medina explota contra José Manuel Figueroa

Giovanni Medina, padre del hijo de Ninel Conde, respondió a José Manuel Figueroa sobre que lo apoyaba para que pidiera hacer una prueba de ADN y tener la certeza de que Emmanuel fuera su hijo.

“Me parece que es algo que deja muy vulnerable a la madre de mi hijo, que deja en una posición muy afectada su honra como mujer, esto sí me parece una agresión, me parece una falta de respeto tremenda y creo que mi obligación como padre de Emmanuel y como quien fue pareja de Ninel, es en este caso tomar un partido de defensa a favor de ella”, dijo Medina durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”

“No podemos permitir este tipo de violencia, esta patanería de una persona que me atrevería decir salvaje, en todos los aspectos que conocemos de él. Es presuntamente un adicto, es presuntamente un alcohólico, es presuntamente un golpeador de mujeres, entonces, este tipo de patanes, este tipo de cobardes, que con toda la desfachatez salen y hablan así de una mujer pues no se pueden quedar así, externo por este medio mi total desacuerdo”, subrayó.

Al respecto de los planes de una posible demanda por este comentario, Giovanni dijo: “ya mi equipo por ahí está revisando todos los argumentos posibles para actuar en defensa tanto de la madre de mi hijo como mi hijo, en lo agravios que resulten, porque no porque des una entrevista presuntamente en estado inconveniente, como es ya casi el estado natural en el que vive, va a decir cualquier barbaridad, afectando a estas dos personas”.

Cabe recordar, que tras el reencuentro que tuvo Figueroa con Conde, el cantante hizo hincapié en el parecido que tiene con el segundo hijo de la famosa.

“No sé qué está pasando, yo lo que quisiera saber es que definitivamente el hijo de Ninel se parece a mí, quisiera saber si es mío”.

A lo que el empresario replicó: “yo no veo ningún parecido físico, yo veo en este hombre una verruga asquerosa a media cara que mi hijo no tiene, entonces yo no veo ningún parecido”.

Finalmente, Giovanni respondió a las entrevistas que ha brindado el abogado de Conde, afirmando que la cantante tiene la guardia y custodia provisional del menor. “En efecto, hay dos juicios, se hará una conexidad hacia alguno de los dos juzgados y ahí se integrará como uno solo, esto apenas esta comenzando”.